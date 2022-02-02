Шестнадцать случаев омикрон-штамма COVID-19 выявлено в Томской области

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В Томской области выявлено еще 4 случая заражения новым омикрон-штамом коронавируса. Всего в Томской области подтверждено уже 16 случаев, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевшие были своевременно изолированы, чувствуют они себя удовлетворительно, клинически здоровы. Место заражения томичей не установлено.

Подверженные случаи омикрон-штамма установлены специалистами научно-исследовательских институтов, которые проводят генетическое исследование штаммов.