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Здоровье2 февраля 2022 1:44

Шестнадцать случаев омикрон-штамма COVID-19 выявлено в Томской области

Заболевшие были своевременно изолированы
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области выявлено еще 4 случая заражения новым омикрон-штамом коронавируса. Всего в Томской области подтверждено уже 16 случаев, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевшие были своевременно изолированы, чувствуют они себя удовлетворительно, клинически здоровы. Место заражения томичей не установлено.

Подверженные случаи омикрон-штамма установлены специалистами научно-исследовательских институтов, которые проводят генетическое исследование штаммов.

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