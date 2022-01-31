200 тысяч рублей за воздушные шары: томскому бизнесмену грозит штраф за самовольную рекламу

Фото: Густаво Зырянов

За незаконную рекламу в Ленинском районе Томска местному предпринимателю грозит до 200 тысяч рублей штрафа. Бизнесмен разместил воздушные шары на столбах, сообщили в мэрии Томска.

За размещение воздушных шаров на столбах около здания по проспекту Ленина, 84 в Томске предпринимателю грозит штраф до 200 000 рублей. Администрацией Ленинского района был составлен акт осмотра места с незаконной рекламой, в ближайшие дни будет составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, в Томске постоянно ведется борьба с незаконной рекламой представителями районных администраций и инспекторами «Санитарной милиции». Нарушители могут быть оштрафованы: физические лица от 2000 до 5000 рублей, должностные лица от 30 000 до 50 000, юридические лица - от 100 000 до 200 000 рублей.