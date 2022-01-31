В Томске не планируется проводить массовые гуляния на праздники в 2022 году

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В Томске в 2022 году День города, День томича, День маленького томича, а также День Победы пройдут без массовых гуляний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томска.

Уточняется, что в наступившем году городские праздники планируют проводить также, как и 2020-м и 2021 годах - либо в онлайн-формате, либо, если позволит эпидемиологическая обстановка, то частично офлайн.

Напомним, в 2020 году День Победы, День города и День томича проходили онлайн. В 2021-м праздники проводились в смешанном формате.

В Томской области режим повышенной готовности, при котором запрещены все массовые мероприятия, ввели 31 марта 2020 года.