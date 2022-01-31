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Общество31 января 2022 3:29

Красиво жить не запретишь: томичам предлагают купить особняк за 69 млн рублей

Элитный особняк с водопадом продают в Томске за 69 млн рублей
Источник:kp.ru
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На цокольном этаже дома есть бассейн, сауна и бильярдная. Фото: скриншот "Авито"

На цокольном этаже дома есть бассейн, сауна и бильярдная. Фото: скриншот "Авито"

Огромный коттедж площадью почти 500 кв. метров продают в Октябрьском районе Томска. Объявление о продаже особняка появилось на сайте "Авито".

За шикарный дом в Октябрьском районе Томска хозяева просят 69 млн рублей. В объявлении говорится, что площадь дома составляет 487,2 кв. м, он расположен на участке в 9,6 соток. По периметру участка кованый забор.

На территории высажены пихты, ели, дубы, также есть свой водопад, гараж. Добавляется, что также есть летняя беседка с обеденной зоной и мангалом.

На цокольном этаже дома есть бассейн, сауна и бильярдная.

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