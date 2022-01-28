Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 января 2022 6:38

Более 220 классов в Томской области закрыты на карантин по COVID-19

На карантин по ОРВИ в 41 школе закрыто 112 классов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего на карантин закрыто 229 классов в 74 школах. Фото: Густаво Зырянов

Всего на карантин закрыто 229 классов в 74 школах. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области из-за заболеваемости детей коронавирусом на карантин закрыли 229 классов в 74 школах. В регионе полностью закрыты восемь школ, сообщили в администрации Томской области.

Из-за коронавируса в регионе не закрыта ни одна школа и детский сад, но закрыты отдельные классы и группы. Всего на карантин закрыто 229 классов в 74 школах и 41 группа в 27 детских садах.

По ОРВИ на карантин в Томской области закрыто восемь школ – три в Каргаске, по одной в Парабельском и Кривошеинском районах и еще по одной в Стрежевом, Северске и Томске.

На карантин по ОРВИ в 41 школе закрыто 112 классов.

В Каргасокском районе временно не работает один детский сад.

0