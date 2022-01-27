Школьник, выпавший из окна в Томске, находится в реанимации

Предварительно состояние ребенка оценивается как тяжелое, он имеет множественные повреждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Восьмиклассника, который выпал из окна в школе №40 в Томске, доставили в реанимацию. Мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщает telegram-канал облздрава.

"Вызов на станцию скорой помощи о том, что школьник выпал из окна 4-го этажа школы №40 Томска поступил сегодня, 27 января, в 14.39. Еще до приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», находившиеся в школе по другому вызову", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент школьник находится в реанимации.

В "Области здоровья" рассказали, что по словам главврача Андрея Караваева, предварительно состояние ребенка оценивается как тяжелое, он имеет множественные повреждения.

Ранее "КП-Томск" сообщала о том, как в Томске в школе №40 из окна 4 этажа выпал ребенок.