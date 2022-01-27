Переводить школьников Томской области на дистанционное обучение не планируется

На данный момент оснований переводить томских школьников на дистанционное обучение нет. Фото: Густаво Зырянов

В Томской области школьников пока не планируют переводить на дистанционное обучение. Об этом сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

По его словам, на данный момент оснований переводить томских школьников на дистанционное обучение нет. Если занятия не посещают 20% заболевших, то класс садят на карантин.

Рудиков добавил, что карантин - это крайние меры, в приоритете продолжать очное обучение.

Все образовательные учреждения Томской области должны сделать как можно больше для того, чтобы дети не пересекались: организовать разные входы для разных классов, разное время питания, разное время занятий, отметил Рудиков.