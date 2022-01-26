В 2024 году в томском ЖК на улице Пушкина построят новую поликлинику

Для удобства посетителей планируется гостевая парковка. Фото: Густаво Зырянов

На первом этаже в новом жилом комплексе, который строится на улице Пушкина в Томске, откроется новая поликлиника. Она будет состоять из взрослого и детского отделений, об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер гордумы Томска Чингис Акатаев.

На данный момент строится вторая очередь жилищного комплекса «Михайловский», первая уже сдана в эксплуатацию. Планируется, что всего будет построено 150 тысяч кв. метров жилья в восемь этапов. Возвести поликлинику планируется в 2024 году в рамках четвертой очереди.

Как уточнил Чингис Акатаев, поликлиника будет площадью 861 кв. метр. В ней будут взрослое и детское отделения, рассчитана она на 50 посещений в смену.

В новой поликлинике будут размещены терапевтические и педиатрические участки, процедурные и физиотерапевтические кабинеты, добавил Акатаев. Также для удобства посетителей планируется гостевая парковка.

Сложность заключается лишь в том, что стройка проходит в зоне исторической застройки, а это ведет к долгим согласованиям с областным комитетом по охране культурного наследия.