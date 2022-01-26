В Томской области 27 января не будет работать телерадиовещание

Телерадиовещание может отсутствовать в Новоархангельском, Турунтаево, Перовке, Спасо-Яйском, Мазалово и Подломске. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томском районе в четверг, 27 января, из-за плановых профилактических работ может временно отсутствовать телевидение и радио. Об этом сообщает пресс-служба ОРТПЦ.

Из-за плановых профилактических работ, которые будут проводиться на радиотелевизионной станции в деревне Латат, телерадиовещание может отсутствовать с 10:00 до 17:00 часов в поселке Александровское, Высокий Яр и Мельниково.

Также телерадиовещание может отсутствовать в Новоархангельском, Турунтаево, Перовке, Спасо-Яйском, Мазалово и Подломске.