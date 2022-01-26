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Общество26 января 2022 4:07

Вечный огонь в Томске восстановили после поломки оборудования

Подрядчики с рассветом приступили к ремонтным работам
Источник:kp.ru
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Бригада газовой службы, обслуживающая объект, оперативно установила причину поломки. Фото: пресс-служба мэрии Томска

Бригада газовой службы, обслуживающая объект, оперативно установила причину поломки. Фото: пресс-служба мэрии Томска

Вечный огонь Мемориала трудовой и боевой славы томичей в Лагерном саду перестал гореть накануне вечером из-за поломки оборудования. Специалисты оперативно устранили неисправность, сообщили в мэрии Томска.

Как рассказал заместителя мэра Вячеслав Черноус, бригада газовой службы, обслуживающая объект, оперативно установила причину поломки. Ей оказалась забившаяся форсунка.

Работы с газом относятся к категории особо опасных, поэтому приступить к ремонту специалисты смоги только утром.

Черноус добавил, что если бы речь шла о другом объекте, то ситуацию можно бы было считать штатной. Но Вечный огонь - это особое место, поэтому подрядчики с рассветом приступили к ремонтным работам. Они заменили форсунку и проверили на исправность остальное оборудование, чтобы обеспечить безопасность объекта.