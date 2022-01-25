Собаки покусали почти 1700 жителей Томской области в 2021 году

Годом ранее в регионе были покусаны порядка 2000 жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2021 году от укусов животными пострадали 2165 жителей Томской области, из них 85 человек покусали дикие животные. Почти 1700 томичей покусали собаки, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Годом ранее в регионе были покусаны порядка 2000 жителей, из которых числе 44 человека покусали дикие животные.

По словам специалистов, через укусы животных человек может может заразиться бешенством.

Чтобы этого не произошло, важно своевременно прививаться. В Томске работают 5 центров антирабической помощи: на базе поликлиники №3, Больницы СМП, МСЧ № 2, городская больница № 3. Также еще 19 центров ведут работу на базе районных больниц Томской области.

Уточняется, что вакцинироваться необходимо работники служб, которые занимаются отловом животных, работникам ветеринарных клиник, сотрудникам научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, которые проводят исследования на бешенство.