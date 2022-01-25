Пьяный томич устроил дебош в гостинице и уехал за рулем автомобиля

Росгвардейцы получили «тревога» из одной из гостиниц в Ленинском районе Томска.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения строил дебош в гостинице, а после этого уехал за рулем автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Томской области.
Росгвардейцы получили «тревога» из одной из гостиниц в Ленинском районе Томска. Они незамедлительно прибыли на месте, где администратор рассказала им, что в здание гостиницы зашел неизвестный, который нецензурно выражался в адрес сотрудников и вел себя агрессивно. Со слов сотрудниц, мужчина был пьян.
Администратор воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации и сообщила об этом хулигану. После этого он покинул здание, сел в автомобиль и начал движение.
Сотрудница описала машину томича росгвардейцам и указала направление, в котором он скрылся.
Спустя время стражи порядка нашли автомобиль, схожий с описанием, водитель которого при виде росгвардейцев попытался скрыться.
Однако убежать ему не удалось, он был задержан росгвардейцами и подоспевшими сотрудниками Госавтоинспекции.
Мужчина прошёл медицинское освидетельствование, результат которого подтвердил то, что мужчина был пьян.