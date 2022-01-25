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Происшествия25 января 2022 2:35

Женщину и ребенка эвакуировали из-за пожара в доме на Мичурина в Томске

В результате возгорания в трехкомнатной квартире в одной из комнат обгорели вещи, закоптились стены
Источник:kp.ru
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Из соседних квартир были эвакуированы женщина с ребенком и пожилая женщина. Фото: Густаво Зырянов

Из соседних квартир были эвакуированы женщина с ребенком и пожилая женщина. Фото: Густаво Зырянов

В понедельник в пятиэтажном доме в Октябрьском районе Томска произошел пожар в одной из квартир. Пожарные эвакуировали четырех человек, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Мичурина, 79, в Томске поступило дежурному 24 января в 12:32. На момент прибытия пожарных дым валил из окон квартиры на 3 этаже.

Пожарные в составе звена газодымозащитной службы эвакуировали из горящей квартиры 63-летнюю женщину. Из соседних квартир были эвакуированы женщина с ребенком и пожилая женщина.

В результате возгорания в трехкомнатной квартире в одной из комнат обгорели вещи, закоптились стены.

Причина пожара площадью 3 кв. метра устанавливается.