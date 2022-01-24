В массовом ДТП на проспекте Комсомольском в Томске пострадали двое детей

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Накануне вечером на регулируемом перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Енисейской в Томске столкнулись сразу четыре автомобиля. В массовом ДТП пострадали двое детей, сообщили в УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, 23 января около 20:15 минут, на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Енисейской столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Polo, Hyundai i20, Hyundai Tucson.

В результате аварии в больницу были доставлены 6-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые находились в автомобиле Suzuki.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинеты № 102, 103, телефоны: 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.