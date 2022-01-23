В школе «Интеграция» в Томске полиция допросила сотрудников

Директор «Интеграции» уже была уволена в январе 2021 года из-за финансовых нарушений. Фото: Владислав Пирогов

В Томске полиция провела очередную проверку в школе «Интеграция». На этот раз полицейские допрашивали сотрудников, сообщает АиФ-Томск.

Напомним, 14 января в школе изъяли документы о покупке квадрокоптеров. Директор школы Лилия Пикалова уверена, что ее хотят уволить.

Директор «Интеграции» уже была уволена в январе 2021 года из-за финансовых нарушений. Но в феврале администрация Томского района восстановила ее в должности.