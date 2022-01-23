Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 5:56

В школе «Интеграция» в Томске полиция допросила сотрудников

14 января в школе изъяли документы о покупке квадрокоптеров
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Директор «Интеграции» уже была уволена в январе 2021 года из-за финансовых нарушений. Фото: Владислав Пирогов

Директор «Интеграции» уже была уволена в январе 2021 года из-за финансовых нарушений. Фото: Владислав Пирогов

В Томске полиция провела очередную проверку в школе «Интеграция». На этот раз полицейские допрашивали сотрудников, сообщает АиФ-Томск.

Напомним, 14 января в школе изъяли документы о покупке квадрокоптеров. Директор школы Лилия Пикалова уверена, что ее хотят уволить.

Директор «Интеграции» уже была уволена в январе 2021 года из-за финансовых нарушений. Но в феврале администрация Томского района восстановила ее в должности.