В селе Мельниково при пожаре 62-летний мужчина получил ожог кистей

Причина пожара площадью 9 кв. метров устанавливается. Фото: Густаво Зырянов

Накануне ночью в селе Мельниково Шегарского района произошел пожар в летней кухне. С ожогами кистей в больницу был доставлен 62-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Пожар произошел в двадцати метрах от жилого дома на летней кухни, от огня пострадали стены внутри.

В больницу с ожогами кистей был доставлен 62-летний мужчина, который проживал в летней кухне.

Еще один пострадавший от госпитализации отказался, он получил отравление продуктами горения.

Причина пожара площадью 9 кв. метров устанавливается.