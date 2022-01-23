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Происшествия23 января 2022 3:21

В селе Мельниково при пожаре 62-летний мужчина получил ожог кистей

Еще один пострадавший от госпитализации отказался
Источник:kp.ru
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Причина пожара площадью 9 кв. метров устанавливается. Фото: Густаво Зырянов

Причина пожара площадью 9 кв. метров устанавливается. Фото: Густаво Зырянов

Накануне ночью в селе Мельниково Шегарского района произошел пожар в летней кухне. С ожогами кистей в больницу был доставлен 62-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Пожар произошел в двадцати метрах от жилого дома на летней кухни, от огня пострадали стены внутри.

В больницу с ожогами кистей был доставлен 62-летний мужчина, который проживал в летней кухне.

Еще один пострадавший от госпитализации отказался, он получил отравление продуктами горения.

Причина пожара площадью 9 кв. метров устанавливается.