Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 2:01

Мороз до -14 градусов и снег ожидаются в Томске 23 января

В Томске в воскресенье будет морозно и снежно, но без сильного ветра
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
На дорогах местами гололедица. Фото: Владислав Пирогов

На дорогах местами гололедица. Фото: Владислав Пирогов

В Томске в воскресенье будет морозно и снежно, но без сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В воскресенье, 23 января, в Томске пройдет снег, ветер будет дуть переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также прогнозируется снег, в отдельных районах изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -11…-16°С. На дорогах местами гололедица.