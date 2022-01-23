Мороз до -14 градусов и снег ожидаются в Томске 23 января

На дорогах местами гололедица. Фото: Владислав Пирогов

В Томске в воскресенье будет морозно и снежно, но без сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

В воскресенье, 23 января, в Томске пройдет снег, ветер будет дуть переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днем ожидается около -12…-14°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также прогнозируется снег, в отдельных районах изморозь. Ветер переменный 2-7 м/с. Днем столбики термометров опустятся до -11…-16°С. На дорогах местами гололедица.