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Общество21 января 2022 8:10

В Северске росгвардейцы нашли потерявшегося 12-летнего мальчика

Незамедлительно к поискам мальчика приступили все экипажи Росгвардии.
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Томской области.

В Северске сотрудники Росгвардии оперативно установили местонахождение 12-летнего подростка, который не вернулся домой. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Томской области.

Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования сотрудникам Росгвардии сообщили о пропаже 12-летнего подростка. Незамедлительно к поискам мальчика приступили все экипажи Росгвардии.

Спустя время стражи порядка нашли мальчика, который подходил под описание. По его словам, во время прогулки он потерял счёт времени, а телефон с собой не взял.

Росгвардейцы передали ребенка матери, которая поблагодарила правоохранителей за оперативную помощь.