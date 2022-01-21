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Общество21 января 2022 2:28

Президент РФ наградил губернатора Томской области орденом Александра Невского

Вчера, 20 января, Сергею Жвачкину исполнилось 65 лет
Ксения Высотина
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Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского.

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатора Томской области Сергея Жвачкина наградили орденом Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в соответствии с Указом главы государства, подписанному 20 января, томский губернатор награжден орденом за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что 20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65.