Президент РФ наградил губернатора Томской области орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатора Томской области Сергея Жвачкина наградили орденом Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Президент России Владимир Путин наградил губернатора Томской области Сергея Жвачкина орденом Александра Невского», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что в соответствии с Указом главы государства, подписанному 20 января, томский губернатор награжден орденом за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что 20 января Сергею Жвачкину исполнилось 65.