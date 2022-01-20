Глава Томской области 20 января отмечает свой юбилей

На пост губернатора Томской области он пришел в 2012 году, по представлению Президента РФ. Фото: Департамент здравоохранения по Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 20 января, отмечает свой юбилей – 65 лет. Также в марте будет круглая дата, как глава региона занимает пост губернатора.

«Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в Перми. Трудовую деятельность начал в 1979 году в тресте «Томскнефтестрой», где до 1984 года работал мастером, прорабом, главным инженером и начальником строительно-монтажного управления», - говорится на сайте областной администрации.

Отмечается, что в 1994 году Жвачкин был назначен генеральным директором «Томскгаз», а в 1999-м — президентом «Востокгазпром». После в 2004 году приглашен на должность генерального директора «Кубаньгазпром», а с 2007 по 2012 год занимал должность генерального директора «Газпром трансгаз Краснодар».

На пост губернатора Томской области он пришел в 2012 году, по представлению Президента РФ.