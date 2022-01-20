Мороз до -32 градусов ожидается в Томской области в конце января

Похолодание до -32 градусов прогнозируется в Томской области в конце третьей декады января. Фото: Владислав Пирогов

Похолодание до -32 градусов прогнозируется в Томской области в конце третьей декады января. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Средняя температура воздуха в третьей декаде января ожидается в пределах нормы - около -18…-21 градуса.

В ночное время столбики термометров будут опускаться -от 10…-15 до -25 градусов, местами до -32 градусов.

В дневное время в Томской области температура воздуха составит от -8…-13 градусов до -17…-22 градусов, местами до -27 градусов.

Уточняется, что небольшой снег ожидается в отдельные дни декады.