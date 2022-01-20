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Общество20 января 2022 3:47

Житель Томска лишился 7 тысяч рублей при попытке продать автозапчасти

В Томске в полицию обратился 19-летний местный житель, который заявил о хищении у него денег.
Источник:kp.ru
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Всего молодой человек перевел мошенникам 7000 рублей. Фото: Густаво Зырянов

Всего молодой человек перевел мошенникам 7000 рублей. Фото: Густаво Зырянов

В Томске в полицию обратился 19-летний местный житель, который заявил о хищении у него денег. Молодой человек хотел продать автомобильные диски, но попал на мошенников, сообщили в УМВД по Томской области.

По данным ведомства, томич разместил объявление о продаже автомобильных дисков на одном из популярных сайтов. В скором времени на объявление откликнулся покупатель, который написал продавцу в мессенджере и спросил о состоянии товара, а также предложил оформить покупку через «безопасную сделку».

Злоумышленник отправил мужчине снимок экрана, подтверждавший оформление сделки, и ссылку по которой якобы для получения денег перешел продавец.

Он заполнил все данные своей банковской карты, однако деньги не зачислились ему на счёт, а списались с него.

Покупатель заверил томича, что на сайте произошла ошибка, и ему стоит обратиться в техподдержку. Он скинул ему еще одну ссылку якобы для общения с администратором сайта. В ходе беседы продавцу отправили ссылку для возврата денег, перейдя по которой с его счёта снова списались средства.

Всего молодой человек перевел мошенникам 7000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".