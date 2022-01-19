Четырехэтажные дома и таунхаусы построят в микрорайоне Заповедном в Томске

В компании опасаются возможного роста цен на стройматериалы, а также нехватки рабочей силы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске строительная компания ТИСК возведет четырехэтажные многоквартирники и таунхаусы в микрорайоне Заповедный. Компании удалось договориться с одним их банков о сотрудничестве и финансировании, сообщил в Facebook директор Александр Беляев.

Напомним, в 2020 году в Заповедном ТИСК начала строительство 500 частных домов. В 2022 году компания планирует возвести таунхаусы в Заповедном за счет банковских и инвестиционных счетов.

Беляев добавил, что после длительных переговоров удалось договориться с одним из банков о сотрудничестве и финансировании.

«Речь идет о проектном финансировании строительства четырехэтажных МКД и таунхаусов в Заповедном, которые станут ядром для формировании всей нашей инфраструктуры», – написал Беляев у себя в Facebook.

Он отметил, что купить жилье можно будет через эскроу-счета. Большая часть домов будут проданы после того, как благоустроят всю территорию и введут дома в эксплуатацию.

В компании опасаются возможного роста цен на стройматериалы, а также нехватки рабочей силы.