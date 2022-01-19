Мэр Томска Иван Кляйн не исключил возвращения в бизнес

Фото: пресс-служба мэрии Томска

Мэр Томска Иван Кляйн, которого приговорили в двум годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство, не исключил возвращения в бизнес в случае, если приговор обжаловать не удастся. Об этом он сообщил в интервью «Ъ-Сибирь».

Напомним, судья Николай Хабаров 30 декабря 2021 года приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы и к штрафу в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления и состоять на госслужбе в течение трёх лет. Адвокаты мэра обжаловали приговор, а прокуратура посчитала его слишком мягким.

Иван Кляйн через адвоката Марину Вихлянцеву признался, что не был готов к обвинительному приговору. Он до последнего верил в то, что суд во всем разберется. Однако из ста свидетелей суд поверил трем судимым лицам, отметил Кляйн.

Мэр Томска по-прежнему уверен, что доказательства по его делу были сфабрикованными. Он считает, что причина этого прояснится, но не исключена и политическая окраска.

Кляйн также добавил, что в Томске много проблем, которые требуют решения: медленное расселение аварийного жилья, медленное строительство детсадов и инженерной инфраструктуры, старый общественный транспорт.

«Нельзя жить местному самоуправлению на семь копеек с одного рубля налогов, оставленных в местном бюджете», - считает Кляйн.

По мнению Ивана Кляйна, пост мэра будет не интересен успешным бизнесменам.

Если приговор обжаловать не удастся, мэр не исключает, что вернется в бизнес. Однако Кляйн надеется на томскую юстицию.