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Происшествия19 января 2022 2:09

В Томске из-за пожара в доме по улице Студенческий городок эвакуировались 15 человек

Накануне вечером в четырехэтажном жилом доме по улице Студенческий городок в Томске произошел пожар в одной из квартир.
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Накануне вечером в четырехэтажном жилом доме по улице Студенческий городок в Томске произошел пожар в одной из квартир. До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 15 человек, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Студенческий городок, 5 а, поступило дежурному 18 января в 18:12. На момент прибытия пожарных дым валил из окна на 4 этаже. В результате пожара в двухкомнатной квартире на четвертом этаже обгорели кровать и вещи, также закоптились стены.

До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Площадь пожара составила 5 кв. метров, причина его возникновения устанавливается.