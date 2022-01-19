В Томске из-за пожара в доме по улице Студенческий городок эвакуировались 15 человек

Фото: Густаво Зырянов

Накануне вечером в четырехэтажном жилом доме по улице Студенческий городок в Томске произошел пожар в одной из квартир. До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 15 человек, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Студенческий городок, 5 а, поступило дежурному 18 января в 18:12. На момент прибытия пожарных дым валил из окна на 4 этаже. В результате пожара в двухкомнатной квартире на четвертом этаже обгорели кровать и вещи, также закоптились стены.

До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Площадь пожара составила 5 кв. метров, причина его возникновения устанавливается.