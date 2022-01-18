Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 11:28

В Томске до 31 января ограничат движение по переулку Карповскому

В это время специалисты «Томскводоканала» будут ремонтировать аварийный участок канализационной линии и производить замену колодцев.
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Томскводоканал» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут движения.

«Томскводоканал» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут движения.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске одиннадцать дней будет ограничено движение автотранспорта по переулку Карповскому из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии Томска.

С 09:00 среды, 19 января, до 00:00 воскресенья, 30 января, в Томске для движения по переулку Карповскому на участке от проспекта Ленина до улицы Р. Люксембург будет открыта только одна полоса.

В это время специалисты «Томскводоканала» будут ремонтировать аварийный участок канализационной линии и производить замену колодцев.

«Томскводоканал» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут движения.