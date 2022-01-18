В Томске до 31 января ограничат движение по переулку Карповскому

«Томскводоканал» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске одиннадцать дней будет ограничено движение автотранспорта по переулку Карповскому из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в мэрии Томска.

С 09:00 среды, 19 января, до 00:00 воскресенья, 30 января, в Томске для движения по переулку Карповскому на участке от проспекта Ленина до улицы Р. Люксембург будет открыта только одна полоса.

В это время специалисты «Томскводоканала» будут ремонтировать аварийный участок канализационной линии и производить замену колодцев.

«Томскводоканал» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут движения.