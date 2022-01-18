В Томской области жители не верят в число умерших от коронавируса в регионе

В Томской области местные жители не верят в достоверность информации о числе умерших от коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области местные жители не верят в достоверность информации о числе умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает telegram-канал ЦУРа, он также обратился за комментарием в департамент здравоохранения.

«Информация оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса носит оперативный характер и в дальнейшем в обязательном порядке дополняется и уточняется», - рассказали в департаменте.

Также добавляется, что цифры, которые выходят на портале «Стопкоронавирус» по Томской области, не включают в себя данные о пациентах, которые заболели или умерли на территории Северска. Помимо этого, учитывается тот факт, что длительность оформления патологоанатомического заключения может составлять до 30 дней.

Напомним, что на момент 17 января в Томской области COVID-19 заболели 114 человек за сутки.