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Здоровье17 января 2022 9:21

В Томской области COVID-19 заболели 114 человек за сутки

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели 114 человек, выздоровели 482 пациента, умерших не зафиксировано.
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели 114 человек, выздоровели 482 пациента, умерших не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 17 января.

Всего сначала пандемии в Томской области коронавирус подтвердился у 63 892 человек, выздоровели 56 620 пациентов, умерли 687 человек.

По данным на 17 января, в России за время пандемии зафиксировано более 10,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 9,9 миллиона человек выздоровели, 321 990 умерли.