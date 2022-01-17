В Томской области COVID-19 заболели 114 человек за сутки

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За минувшие сутки в Томской области коронавирусом заболели 114 человек, выздоровели 482 пациента, умерших не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 17 января.

Всего сначала пандемии в Томской области коронавирус подтвердился у 63 892 человек, выздоровели 56 620 пациентов, умерли 687 человек.

По данным на 17 января, в России за время пандемии зафиксировано более 10,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 9,9 миллиона человек выздоровели, 321 990 умерли.