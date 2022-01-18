Двух томичей осудили за организацию незаконного пребывания более 50 иностранцев

Томичи легализовали пребывание на территории Томской области более 50 выходцев из стран Центральной Азии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске суд признал виновными двух местных жителей в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России. Томичи за деньги оформляли фиктивные документы для легализации пребывания выходцев из стран Центральной Азии, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Томской области.

Суд установил, что двое жителей Томска за деньги организовывали получение фиктивных документов, на основании которых иностранцы могли легально находиться на территории России. Таким образом, томичи легализовали пребывание на территории Томской области более 50 выходцев из стран Центральной Азии.

На основании результатов ОРД следственным подразделением УФСБ было возбуждено уголовное дело по статье "Организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации".

Асиновский городской суд Томской области признал организаторов виновными в совершении этого преступления и назначил наказания в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, и двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.