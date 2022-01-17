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Общество17 января 2022 15:19

«ТомскСАХ» вывезет мусор после пожара в «Ленте» на Елизаровых до конца февраля

В Томске жители опубликовали в соцсетях фотографию, на которой автомобиль «САХ» участвует в разборе сгоревшей «Ленты» на Елизаровых.
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В Томске жители опубликовали в соцсетях фотографию, на которой автомобиль «САХ» участвует в разборе сгоревшей «Ленты» на Елизаровых. Томичи недоумевают, почему автомобиль САХа вместо этого не вывозит мусора со дворов.

ЦУР отреагировал на обращение жителей Томска и обратился за комментарием к директору регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» Михаилу Курилову.

По его словам, спецтехника регоператора участвует в разборе сгоревшей «Ленты» в рамках заключенного договора на вывоз и захоронение мусора на полигоне ТКО. Курилов уточнил, что эта коммерческая деятельность не влияет на работу по вывозу мусора с томских дворов.

Регоператор будет работать на месте сгоревшего гипермаркета до конца февраля.