«ТомскСАХ» вывезет мусор после пожара в «Ленте» на Елизаровых до конца февраля

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В Томске жители опубликовали в соцсетях фотографию, на которой автомобиль «САХ» участвует в разборе сгоревшей «Ленты» на Елизаровых. Томичи недоумевают, почему автомобиль САХа вместо этого не вывозит мусора со дворов.

ЦУР отреагировал на обращение жителей Томска и обратился за комментарием к директору регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» Михаилу Курилову.

По его словам, спецтехника регоператора участвует в разборе сгоревшей «Ленты» в рамках заключенного договора на вывоз и захоронение мусора на полигоне ТКО. Курилов уточнил, что эта коммерческая деятельность не влияет на работу по вывозу мусора с томских дворов.

Регоператор будет работать на месте сгоревшего гипермаркета до конца февраля.