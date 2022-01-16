Полиция просит помощи жителей Томска в поисках 14-летнего подростка

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В воскресенье в полицию Томска поступило сообщение о том, что накануне вечером ушел из дома в Октябрьском районе и до настоящего времени не вернулся 14-летний Дзюба Тимур. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что подросток 15 января около 18:30 вышел из дома № 59а по переулку Путевому города в Томске и пропал.

Мальчик ростом 180-182 см, худощавого телосложения, глаза карие.

На момент пропажи был одет в темно-синюю вязанную шапку, камуфляжную зелено-коричневую куртку до пояса на резинке, синие трико, калоши с блестящими чулками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонам 02 (102 с мобильного).