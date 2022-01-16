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Общество16 января 2022 7:56

Жители Томской области более 8,5 тысячи раз нарушили ПДД за неделю

Из которых примерно 6,7 тыс. - нарушения скоростного режима.
Источник:kp.ru
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За минувшую неделю их было зарегистрировано 8 833, из которых - 6 743 нарушений скоростного режима.

За минувшую неделю их было зарегистрировано 8 833, из которых - 6 743 нарушений скоростного режима.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В неделю в Томской области зафиксировано более 8,5 тыс. нарушений правил дорожного движения, из которых примерно 6,7 тыс. - нарушения скоростного режима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, на территории региона каждый день с помощью видеокамер фиксируются нарушения дорожного движения. За минувшую неделю их было зарегистрировано 8 833, из которых - 6 743 нарушений скоростного режима.

О своих штрафах можно узнать в личном кабинете на сайте или в приложении "Госуслуги". Также эта информация содержится на сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе "Проверка штрафов".