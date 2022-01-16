Томич лишился 5000 рублей, желая продать куртку

Фото: Густаво Зырянов

В полицию Томска обратился 20-летний местный житель, который заявил о хищении денежных средств. Мужчина хотел продать куртку, но попал на мошенников, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, мужчина разместил объявление о продаже куртки на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений. Через некоторое время с молодым человеком связался мужчина, который сообщил о намерении купить куртку и предложил продолжить беседу в одном из мессенджеров. Затем потенциальный покупатель уточнил цену и состояние товара и предложил воспользоваться сервисом «безопасная сделка», так как он проживает в другом регионе.

Томич согласился и перешел по ссылке, которую ему отправил покупатель, и ввел реквизиты банковской карты для перевода на нее денег. Однако вместо поступления со счета потерпевшего списались 5 000 рублей, после чего покупатель перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».