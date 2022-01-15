Всероссийская акция «Снежный десант» пройдет в Томской области

«Снежный десант» пройдет в Асиновском, Верхнекетском, Кожевниковском, Парабельском, Первомайском и Чаинском районах Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионе пройдет всероссийская акция «Снежный десант». Студенческие отряды будут убирать снег и покажут творческую программу для томичей. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Молодые люди из студенческого отряда будут убирать снег во дворах у ветеранов войны и одиноких пенсионеров. Также студенты подготовили творческую программу для местных жителей.

«Снежный десант» пройдет в Асиновском, Верхнекетском, Кожевниковском, Парабельском, Первомайском и Чаинском районах.

Заместитель губернатора по внутренней политики и территориальному развитию Анатолий Рожков отметил, что помимо уборки снега и творческих выступлений, студенты проведут занятия по профориентации для школьников и расскажут о своем опыте обучения в вузах.

Командир Томского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Алексей Овчинников подчеркнул, что в акции примут участие более 100 человек, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.