Двенадцать новых светофоров установили в Томске в 2021 году

В 2021 году финансирования не хватило на выполнение в полном объеме всех запланированных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Томске установили двенадцать новых светофоров на многополосных дорогах и вблизи школ. Необходимо установить еще 75, сообщил начальник регионального ГИБДД Александр Золотарев.

Согласно ГОСТу, необходимо, чтобы светофоры были установлены на всех пешеходных переходах возле школ города и на многополосных дорогах. Поэтому нужно задействовать еще 75 светофоров.

Александр Золотарев отметил, что на данный момент неизвестно сколько будет установлено светофоров в этом году. Торги по осуществлению выполнения работ будут проводиться в течение первого квартала.

В 2021 году финансирования не хватило на выполнение в полном объеме всех запланированных работ.