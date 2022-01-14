В Томске коэффициент для расчета стоимости ОСАГО понизился до 1,48 в 2022 году

Больше будут платить начинающие водители, а также нарушители скоростного режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Томске изменился расчет стоимости ОСАГО. Коэффициент для расчета полиса ОСАГО вместо 1,54 стал 1,48.

Для собственников легковых автомобилей с 9 января 2022 года начал действовать новый тариф - диапазон расширения базовых ставок вниз и вверх составил 10%.

Для общественного транспорта тариф составил 4,9%. Для всех остальных, включая такси, - 30%.

Как уточнила управляющая Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит, из-за указания Банка России расширились не только границы базового тарифа, но и были установлены новые коэффициенты.

Изменили и коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также за аварийность.

Опытным водителям теперь доступна скидка до 8%, а тем, кто водит машину без аварий - еще до 8%.

Больше будут платить начинающие водители, а также нарушители скоростного режима. Как уточняется, повышение коэффициентов и изменение базового тарифа не обязательно влечет за собой повышение стоимости ОСАГО.

По словам Толкмит, водителям, которые ездят аккуратно много лет, страховые компании будут предлагать самые выгодные условия.