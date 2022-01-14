В селе Тегульдет 68-летний мужчина получил ожоги головы и спины при пожаре в доме

Фото: Густаво Зырянов

В ночь на пятницу, 14 января, в селе Тегульдет Томской области загорелся 2-квартирный жилой дом. С ожогами в больницу был доставлен 68-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании двухквартирного дома по улице Заречная в селе Тегульдет поступило дежурному 14 января в 00:31. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша навеса, также обгорели стены внутри и снаружи надворных построек. Над первой квартирой обрушилась крыша и обгорели стены, над второй квартирой частично обгорела обрешетка крыши.

С ожогами спины, головы и кистей рук в Тегульдетскую районную больницу был госпитализирован 68-летний мужчина.

Ликвидировать пожар площадью 341 кв. метр удалось в 05:23. Причина пожара устанавливается.