Гипермаркет Interspar в томском «Изумрудном городе» поделит площади с новым арендатором

Обновленный Interspar будет предлагать томичам широкий ассортимент продукции категорий fresh Фото: Ксения Высотина

В Томске в ТРЦ "Изумрудный город" после завершения реконструкции площади гипермаркета Interspar в 2022 году существенно уменьшатся. Планируется сократить отдел непродовольственных товаров, а освободившиеся квадратные метры отдать новому арендатору, сообщили в ГК "Лама".

Сейчас в ТРЦ проходит масштабная реконструкция, часть площадей уже освободили от прилавков и огородили перегородкой.

Как уточнили в ГК "Лама", в гипермаркете изменится расположение ключевых отделов, а также уберут отделы непроводовльственных товаров. Кроме этого, планируется изменить и его дизайн.

Обновленный Interspar будет предлагать томичам широкий ассортимент продукции категорий fresh (фрукты, овощи, свежее мясо и рыба, молочная продукция). Также можно будет приобрести и готовую продукцию.

С кем Interspar разделит территорию после реконструкции пока неизвестно.