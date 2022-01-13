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Общество13 января 2022 17:33

Гипермаркет Interspar в томском «Изумрудном городе» поделит площади с новым арендатором

Сейчас в ТРЦ проходит масштабная реконструкция.
Источник:kp.ru
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Обновленный Interspar будет предлагать томичам широкий ассортимент продукции категорий fresh

Обновленный Interspar будет предлагать томичам широкий ассортимент продукции категорий fresh

Фото: Ксения Высотина

В Томске в ТРЦ "Изумрудный город" после завершения реконструкции площади гипермаркета Interspar в 2022 году существенно уменьшатся. Планируется сократить отдел непродовольственных товаров, а освободившиеся квадратные метры отдать новому арендатору, сообщили в ГК "Лама".

Сейчас в ТРЦ проходит масштабная реконструкция, часть площадей уже освободили от прилавков и огородили перегородкой.

Как уточнили в ГК "Лама", в гипермаркете изменится расположение ключевых отделов, а также уберут отделы непроводовльственных товаров. Кроме этого, планируется изменить и его дизайн.

Обновленный Interspar будет предлагать томичам широкий ассортимент продукции категорий fresh (фрукты, овощи, свежее мясо и рыба, молочная продукция). Также можно будет приобрести и готовую продукцию.

С кем Interspar разделит территорию после реконструкции пока неизвестно.