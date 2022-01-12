В 2021 году в семье жителей Томской области родился четырнадцатый ребенок

В семьях Томской области 3450 малышей стали первенцами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2021 году в Томской области на свет появились 9504 малышей - 4872 девочки и 4582 мальчика. В семье Молчановского района родился четырнадцатый ребенок, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В семьях Томской области 3450 малышей стали первенцами, 3497 новорожденных стали вторыми. Третьими в семье родились 1678 детей, а четвертыми - 494 малышей. Пятыми стали 185 младенцев, шестыми - 76, седьмыми в семьях родились 29 малышей, восьмыми - 6, девятыми - 18. Один ребенок стал в томской семье десятым ребенком.

В двух семьях в Томского района в 2021 году на свет появился 12-й ребенок, а в семье Молчановского района новорожденный стал четырнадцатым.

Самым популярным именем среди девочек в 2021 году стало София (Софья), а среди мальчиков - Артем.

В десятку популярных, которыми томичи в прошлом году назвали мальчиков, вошли имена: Александр, Михаил, Максим, Дмитрий, Роман, Матвей, Иван, Тимофей, Кирилл. Девочек называли чаще всего: Алисой, Анной, Викторией, Евой, Марией, Варварой, Полиной, Миланой и Анастасией.

Среди необычных имен были зарегистрированы Арнольд, Евсей, Ермак, Леонардо, Нобель, Радий, Рафаэль, Рудольф, Феликс, Фома, Азалия, Ассоль, Зола, Лолита, Луна, Мальвина, Матильда, Мелисса, Эра.

В течение двадцати лет были популярны у жителей Томской области такие имена, как Александр, Артем, Дмитрий, Максим, Иван, Кирилл, Никита, Михаил, Егор, Роман, женских — Анастасия, София (Софья), Дарья, Виктория, Екатерина, Мария, Анна, Полина, Елизавета, Ксения.