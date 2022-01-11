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Общество11 января 2022 1:53

Восемь томичей продавали наркотики в интернете за биткоины

С июля по ноябрь 2020 года была организована преступная группа лиц из 8 человек
Источник:kp.ru
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Было изъято более 7 килограммов наркотических веществ

Было изъято более 7 килограммов наркотических веществ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Восемь жителей региона арестованы за продажу наркотиков в интернете за биткоины. У задержанных было изъято более 7 килограммов наркотических веществ, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что с июля по ноябрь 2020 года была организована преступная группа лиц из 8 человек по продаже наркотиков.

Преступники продавали запрещенные вещества через интернет с помощью специальных «тайников» на территории Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском и Краснодарском краях.

Уточняется, что полученные деньги были обезличены и находились на биткоин-кошельках, которые были зарегистрированы на других людей.

Добавим, что помимо изъятых 7 килограммов наркотических веществ были найдены растения, которые имеют наркотические свойства.