В Томске в супермаркет «Лента» выезжали пожарные из-за пригоревшей еды

По данным МЧС, в пекарне подгорела еда Фото: Артем КИЛЬКИН

9 января в Томске в супермаркете «Лента» на улице Красноармейская, 44 сработала пожарная сигнализация из-за пригоревшей еды. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Томской области.

Вечером, 9 января, очевидцы выложили видео в социальные сети, в котором слышны звуки пожарной сирены. Также сообщалось о присутствии пожарных машин возле супермаркета.

Вызов в МЧС поступил в 16:44, на место приехали шесть единиц техники.

По данным МЧС, в пекарне подгорела еда. Никто не пострадал, эвакуация людей из здания не производилась.