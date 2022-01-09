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Общество9 января 2022 11:22

В Томске в супермаркет «Лента» выезжали пожарные из-за пригоревшей еды

Никто не пострадал, эвакуация людей из здания не производилась
Источник:kp.ru
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По данным МЧС, в пекарне подгорела еда

По данным МЧС, в пекарне подгорела еда

Фото: Артем КИЛЬКИН

9 января в Томске в супермаркете «Лента» на улице Красноармейская, 44 сработала пожарная сигнализация из-за пригоревшей еды. Никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Томской области.

Вечером, 9 января, очевидцы выложили видео в социальные сети, в котором слышны звуки пожарной сирены. Также сообщалось о присутствии пожарных машин возле супермаркета.

Вызов в МЧС поступил в 16:44, на место приехали шесть единиц техники.

По данным МЧС, в пекарне подгорела еда. Никто не пострадал, эвакуация людей из здания не производилась.