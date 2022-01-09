Пьяного 43-летнего водителя задержали в городе Асино

Нарушитель был передан сотрудникам ГИБДД Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Асино Томской области росгвардейцы задержали пьяного водителя. Мужчина проигнорировал требование остановиться и попытался сбежать, сообщила пресс-служба Росгвардии региона.

Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал о розыске автомобиля, водитель которого был пьян. Росгвардейцы оперативно нашли автомобиль и потребовали водителя остановиться. Однако нарушитель не только проигнорировал требование, но и попытался скрыться.

Спустя несколько минут сотрудники Росгвардии заблокировали автомобиль и задержали нарушителя. Им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже был лишён водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Для дальнейшего разбирательства нарушитель был передан сотрудникам ГИБДД.