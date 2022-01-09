Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 8:42

Власти начали чистить снег возле томской деревни Позднеево после жалоб жителей

ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к заместителю главы Томского района, начальнику Управления территориального развития Денису Празукину
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области жители деревни Позднеево пожаловались в соцсетях на нечищеные дороги, из-за которых они не смогли выехать в город. ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к заместителю главы Томского района, начальнику Управления территориального развития Денису Празукину.

По его словам, сейчас на дороге вблизи деревни Позднеево работает две единицы техники, которые уже освободили от снега одну колею дороги.

Празукин добавил, что подрядчик будет дежурить на проблемном участке дороги и ночью, чтобы больше не допустить подобную ситуацию.