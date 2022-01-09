Власти начали чистить снег возле томской деревни Позднеево после жалоб жителей

Фото: Густаво Зырянов

В Томской области жители деревни Позднеево пожаловались в соцсетях на нечищеные дороги, из-за которых они не смогли выехать в город. ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к заместителю главы Томского района, начальнику Управления территориального развития Денису Празукину.

По его словам, сейчас на дороге вблизи деревни Позднеево работает две единицы техники, которые уже освободили от снега одну колею дороги.

Празукин добавил, что подрядчик будет дежурить на проблемном участке дороги и ночью, чтобы больше не допустить подобную ситуацию.