Потепление до +1 градуса и мокрый снег ожидают томичей 9 января

Фото: Владислав Пирогов

Последний день новогодних каникул в Томске будет теплым, но ветреным. Столбики термометров поднимутся до +1 градуса, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 9 января пройдет мокрый снег, местами гололедные явления. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Днем температура воздуха ожидается около -1…+1°С. На дорогах местами сильная гололедица.

В Томской области также возможен мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления, поземок. Ветер юго-западный 6-11 м/с, с усилением до 15-18 м/с. Днем потеплеет до -3…+2°С, местами до -8°С. На дорогах местами сильная гололедица.