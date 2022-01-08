В Томске девушка за рулем LADA врезалась в Nissan и скрылась с места ДТП

Фото: "Регион-70 Томск"

Накануне вечером в Томске произошла авария с участием автомобилей LADA и Nissan Teana. Девушка за рулем отечественного автомобиля, сдавая назад, ударила иномарку и скрылась с места ДТП, сообщили очевидцы.

Столкновение произошло вечером 7 января на переулке 1905 года, 5А, в Томске. Как рассказал очевидец в паблике «Регион-70», автомобиль LADA, за рулем которого находилась девушка, двигался назад и врезался в Nissan Teana. После столкновения девушка резко нажала на газ и уехала.

Однако очевидцу удалось догнать девушку на светофоре, он открыл дверь ее машины и потребовал, чтобы она вернулась на место происшествия. Девушка согласилась с мужчиной, обещая развернуться, однако так этого и не сделала.