В Томске в январе появятся пять экопунктов

Местоположение пятого экопункта еще обсуждается Фото: Александр РОГОЗА

В январе в Томске появятся экопункты на улице 79-й Гв. Дивизии, пересечении улиц Лазо и Беринга, в микрорайоне Южные ворота, а также на улице Бердская. Местоположение пятого экопункта еще обсуждается. Об этом сообщает администрация региона.

«В ближайшее время экопункты шаговой доступности появятся на улице 79-й Гв. Дивизии, пересечении улиц Лазо и Беринга, в мкр. Южные ворота, а также на улице Бердская. Локация пятого еще обсуждается: предварительно местом его установки станет Октябрьский рынок либо Кулагинский мкр-н. Остальные экопункты откроют в Томске течение 2022 года», — уточняется в сообщении.

Добавим, что первые два экопункта в Томске и Северске в новогодние праздники работают по специальному графику: 5 и 8 января с 11:30 до 15:00.