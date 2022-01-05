Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 3:15

Жители Томской области покупали авто не дороже 500 тысяч рублей в 2021 году

69% людей приобрели машины, стоимость которых не превышала 500 тысяч рублей
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше двух миллионов рублей

2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше двух миллионов рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году в Томской области 69% опрошенных стали владельцами автомобилей, стоимостью до 500 тысяч рублей. Автомобили стоимостью от одного до двух миллионов рублей приобрели 7% томичей, сообщили эксперты автомобильного сайта «Дром».

Машины, стоимость которых составляла от 500 тысяч до одного миллиона рублей, купили 22% респондентов.

Помимо этого, 7% водителей региона купили автомобили стоимостью от одного до двух миллионов рублей. 2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше двух миллионов рублей.

«За 2021 год автомобили значительно подорожали. С начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. При этом новые машины подорожали в среднем на 20 — 30%», — уточнил аналитик автомобильного сайт «Дром» Алексей Гришин.