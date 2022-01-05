Жители Томской области покупали авто не дороже 500 тысяч рублей в 2021 году

2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше двух миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2021 году в Томской области 69% опрошенных стали владельцами автомобилей, стоимостью до 500 тысяч рублей. Автомобили стоимостью от одного до двух миллионов рублей приобрели 7% томичей, сообщили эксперты автомобильного сайта «Дром».

Машины, стоимость которых составляла от 500 тысяч до одного миллиона рублей, купили 22% респондентов.

Помимо этого, 7% водителей региона купили автомобили стоимостью от одного до двух миллионов рублей. 2% смогли позволить себе машину стоимостью свыше двух миллионов рублей.

«За 2021 год автомобили значительно подорожали. С начала года подержанные машины прибавили в цене 31%, а средняя стоимость б/у автомобиля в декабре 2021 достигла 700 тысяч рублей. При этом новые машины подорожали в среднем на 20 — 30%», — уточнил аналитик автомобильного сайт «Дром» Алексей Гришин.