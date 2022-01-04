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Общество4 января 2022 11:12

Самозанятых томичей стало в четыре раза больше в 2021 году

В 2021 году зарегистрировано более 20 тысяч самозанятых в регионе
Источник:kp.ru
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60% самозанятых при постановке на учет не указали свой вид деятельности

60% самозанятых при постановке на учет не указали свой вид деятельности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 20 тысяч жителей Томской области зарегистрировались в качестве самозанятых в 2021 году. Это в четыре раза больше, что в2020 году, сообщает УФНС РФ по Томской области.

По данным на 1 декабря 2021 года в Томской области было зарегистрировано более 20 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Добавим, что 60% самозанятых при постановке на учет не указали свой вид деятельности. Остальные работают в сфере маркетинга, грузовых и пассажирских перевозок.