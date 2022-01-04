Самозанятых томичей стало в четыре раза больше в 2021 году

60% самозанятых при постановке на учет не указали свой вид деятельности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 20 тысяч жителей Томской области зарегистрировались в качестве самозанятых в 2021 году. Это в четыре раза больше, что в2020 году, сообщает УФНС РФ по Томской области.

По данным на 1 декабря 2021 года в Томской области было зарегистрировано более 20 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Добавим, что 60% самозанятых при постановке на учет не указали свой вид деятельности. Остальные работают в сфере маркетинга, грузовых и пассажирских перевозок.