В Томске поликлиники продолжают оказывать неотложную помощь в праздничные каникулы

Можно обратиться за помощью в дежурные хирургические кабинеты в медицинские учреждения с 10 до 15 часов по датам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в период новогодних каникул в медучреждениях работают дежурные врачи. Получить неотложную медицинскую помощь пациенты могут как в своей поликлинике, так и вызвав врача на дом. Об этом сообщает облздрав Томской области.

В круглосуточном режиме будут работать травматологические пункты. Детям окажут помощь в больнице скорой медицинской помощи № 2 по адресу улица О. Кошевого, 72.

Взрослым — в горбольнице № 3 по адресу улица Нахимова, 3. А также в поликлинике № 10 (отделение на улице Профсоюзная, 16) и в ЦСМ «Клиника больничная» по адресу улица Больничная, 11.

Круглосуточная неотложная помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии будет оказываться в Томской областной клинической больнице на улице Ивана Черных, 96. Также круглосуточную помощь по офтальмологии можно будет получить в клинике СибГМУ (проспект Ленина, 4).

При острой зубной боли за неотложной помощью следует обращаться в стоматологическую поликлинику по адресу улица Набережная реки Ушайки, 6.

Помимо этого, можно обратиться за помощью в дежурные хирургические кабинеты в медицинские учреждения с 10 до 15 часов по датам. С расписанием можно ознакомиться здесь.

Добавим, что уточнить график работы поликлиник можно на сайте tabletka.online или в круглосуточной справочной службе регионального центра медицинской и фармацевтической информации по тел.: (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и 122.