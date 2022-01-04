При пожаре в селе Парабель в Томской области пострадал мужчина

Сообщение о возгорании поступило в 04:52, а ликвидировали пожар в 05:35 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Томской области в селе Парабель произошёл пожар в жилом доме, в результате которого был госпитализирован 61- летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На ул. 30 лет Победы в 2-квартирном брусовом жилом доме выгорела веранда одной из квартир, в квартире закоптились стены», — уточнятся в сообщении.

Мужчина получил ожог плеча и отравление продуктами горения, его доставили в Парабельскую районную больницу.

Сообщение о возгорании поступило в 04:52, а ликвидировали пожар в 05:35.

Добавим, что в ликвидации пожара было задействовано 2 единицы техники и 6 человек.